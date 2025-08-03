Инженер объяснил отказ от работы у Цукерберга за $1,5 млрд

Ведущий исследователь в области искусственного интеллекта Эндрю Таллок отказался от предложения Марка Цукерберга работать в Meta* с пакетом вознаграждения до $1,5 миллиарда. Как сообщает The Wall Street Journal, австралийский специалист предпочел остаться в OpenAI, несмотря на фантастические финансовые условия от основателя Facebook*.

Таллок — выпускник Сиднейского университета с блестящими академическими результатами, которого коллеги называют исключительным гением. От позиции в Facebook с зарплатой $800 тысяч он сначала отказался от перехода в тогда еще малоизвестную OpenAI в 2016 году, но семь лет спустя присоединился к компании после оглушительного успеха ChatGPT.

В Meta информацию WSJ назвали неточной и абсурдной, отрицая планы по покупке стартапа Thinking Machines Lab, где работал Таллок. Однако источники издания утверждают, что компания Цукерберга активно переманивает специалистов — более 100 сотрудников OpenAI получили предложения о работе, и как минимум десять человек уже перешли в Meta.

Финансовые Times ранее сообщали о масштабной кампании Meta по найму специалистов в области ИИ. Цукерберг инвестирует миллиарды долларов в создание «лаборатории суперинтеллекта», делая ставку на искусственный интеллект как ключевое направление развития компании.

Отказ Таллока от беспрецедентного оффера связали с профессиональным чутьем. Специалист знал, что миссия ИИ-компании более перспективна и будет иметь прорывные проекты.

Ранее сообщалось, что в Госдуме рассказали о судьбе WhatsApp*.

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