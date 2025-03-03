И.о. премьер-министра Абхазии Бганба подал в отставку

Исполнявший обязанности премьер-министра Абхазии (с ноября прошлого года) Валерий Бганба подал в отставку. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление политика.

Стало известно, что такое решение Бганба принял после окончания избирательной кампании. Он сообщил журналистам, что его миссия выполнена, и теперь, в связи с окончанием избирательной кампании, он собирается уйти с поста и.о. премьер-министра.

Напомним, что в Абхазии завершились выборы президента, по итогам которых победу одержал Бадру Гунбе. С избранием на пост его поздравил и президент России Владимир Путин. В своем письме Путин выразил надежду на то, что отношения между Россией и Абхазией будут основаны на сотрудничестве и дружбе, а также развиваться на благо обеих стран.