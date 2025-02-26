IOL: россияне песней «Сигма бой» сорвали в ЮАР проукраинский митинг

В Южно-Африканской Республике мероприятие в поддержку Украины было омрачено инцидентом, связанным с группой россиян, которые исполняли песню «Сигма бой». Об этом стало известно из публикации издания Independent Online (IOL).

«Ассоциация украинцев ЮАР» (UASA) организовала демонстрацию с плакатами на популярном пирсе Уэйл-Бон в Умхланге», — сообщает IOL.

В ходе мероприятия было отмечено, что через некоторое время к присутствующим приблизилась группа людей, державших в руках российские флаги. Из их музыкальных устройств звучала композиция «Сигма бой».

Согласно информации, предоставленной изданием, сотрудникам полиции пришлось вмешаться, чтобы предотвратить эскалацию конфликта между сторонами.

Екатерина Федькина, представляющая UASA, выразила, в свою очередь, недовольство в своем аккаунте в социальной сети тем, что ассоциация на митинге призывала Южную Африку и мировое сообщество выразить осуждение специальной военной операции, проводимой Россией. Однако все обернулось совсем не так, как планировалось изначально.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура РФ проведет проверку клипа «Сигма бой» на предмет нарушения им законодательства.

Трек, который записали блогеры Betsy и Мария Янковская, содержит в себе сцены сексуализации детей. Так посчитали в общественном движении «Сорок сороков». В клипе, который рассказывает о сигма-самце, школьницы исполняют слишком откровенные танцы, уверены общественники.