Иордания первой в мире избавилась от опасной инфекционной болезни полностью

Иорданское Хашимитское Королевство стало первой страной в мире, которая официально избавилась от инфекционного заболевания лепра. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Специалисты ВОЗ официально поздравили Иорданию с важным достижением. При населении свыше 11 млн человек, местному здравоохранению удалось решить проблему с распространением лепры, причем «под ноль». Королевство более двух десятилетий не информировало и не фиксировало ни одного случая этого заболевания.

Лепра — хроническая инфекционная болезнь, передающаяся воздушно-капельным путем. Ее провоцируют бактерии Mycobacterium leprae. Характеризуется поражением кожных покровов, ударом по периферической нервной системе. Также страдают от лепры слизистые оболочки верхних дыхательных путей и органы зрения. При отсутствии лечения приводит к инвалидности, реже к смерти. На ранних стадиях хорошо поддается лечению.

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