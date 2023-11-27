Иордания расценила действия Израиля в секторе Газа как геноцид

МИД Иордании раскритиковал действия Израиля в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости .

По словам министра Аймана ас-Сафади, Израиль совершает действия, которые можно расценить как геноцид. Также он обвинил Израиль в ряде военных преступлений. Своим видением ситуации на Ближнем Востоке дипломат поделился на средиземноморском форуме в Испании.

Глава МИД добавил, что власти Израиля идут против международного права, всячески нарушая его и ставя себя выше мировых законов.

Недавно Израилю и движению ХАМАС удалось достичь краткосрочного соглашения о прекращении огня и обмене пленными и заключенными.