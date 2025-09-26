Стало известно, почему пользователи Android чаще владельцев iPhone кликают на пуши

Пользователи операционной системы Android демонстрируют значительно более высокую активность при взаимодействии с уведомлениями по сравнению с владельцами устройств на iOS. Об стало известно из исследования платформы автоматизации маркетинга Mindbox. На его результаты ссылается издание Sostav.

Отмечается, что показатель кликабельности на платформе Android превышает аналогичный показатель для iOS в 1,5 раза.

Эксперты связывают эту разницу с техническими особенностями платформ. В iOS реализован более информативный предпросмотр содержимого уведомлений, что позволяет пользователю получить достаточную информацию без необходимости перехода в приложение.

Последние версии iOS поддерживают отображение крупных изображений, видеофайлов, GIF-анимации, аудиоконтента и динамических данных непосредственно в уведомлении.

Напротив, на платформе Android отписаться от рассылок значительно проще, что может влиять на общее количество активных подписок.

Исследование охватило 185 компаний из 18 различных отраслей, каждая из которых отправила не менее 100 тыс. уведомлений за год. Анализ также выявил, что пользователи iOS чаще соглашаются на подписку при первой установке приложения — доля подписок среди них выше на 8-18 процентных пунктов.

Что касается типов рассылок, массовые уведомления лидируют по общему количеству отправок, в то время как автоматические персонализированные пуши, направляемые узким сегментам аудитории, показывают более высокий уровень кликабельности.

При этом размер пользовательской базы приложения не оказывает существенного влияния на вовлеченность — медианная доля подписок составляет около 40-41% независимо от того, насчитывает база менее 50 тыс. или более 1 млн пользователей.

Ранее тульская прокуратура напомнила о схеме мошенничестве со старыми SIM-картами.