iPhone за молчание: учительница в США изнасиловала 12-летнего школьника

В США 32-летняя учительница обманом и подарками заставила своего ученика сесть к ней в машину, где изнасиловала его и попыталась купить его молчание, сообщает издание «Vse42.ru» со ссылкой на зарубежный источник.

Изначально женщина установила контакт с 12-летним. Она предупредила, что будет высылать ему откровенные фото и видео, но тот должен обязательно все удалять. Вскоре после этого она пообещала подарить деньги на день рождения школьника, чем заманила его к себе в машину. На заднем сидении преподаватель надругалась над подростком.

При этом после случившегося учительница купила подростку одежду, накормила и сделала несколько широких жестов. Потерпевший получил 235 долларов, новый iPhone, наушники и компьютер.

История так бы и могла остаться в тайне, если бы мальчик не нарушил уговор с учительницей. Однажды он не удалил переписку и ее увидели родители. В итоге неправомерная связь была раскрыта. Женщину уволили и отправили под стражу по обвинению в сексуальном изнасиловании несовершеннолетнего.

Ранее сообщалось, что в Пензе мужчина отправил в чат школьницам снимки своего полового органа.