Ипповенция и арт-терапия: стало известно, как «Полярный Ковчег» поддержит семьи на Ямале

В пригороде Салехарда скоро появится необычное пространство, которое сложно назвать просто строением. Это будет «Полярный Ковчег» — мобильная гостиная, оборудованная внутри обычного сорокафутового морского контейнера. Расположится она на территории конного терапевтического центра, и задумка здесь гораздо глубже, чем просто создание еще одной городской площадки. Проект стал победителем конкурса грантов губернатора ЯНАО, и его реализация намечена на период с мая 2026 по май 2027 года. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа».

Инициатива принадлежит региональной федерации иппотерапии и адаптивного конного спорта, и это сразу задает вектор: проект создается для тех, кто ежедневно сталкивается с серьезными вызовами. Целевая аудитория — до 120 человек, а это около пятидесяти семей из Салехарда и Лабытнанги. Речь идет о родителях, опекунах и близких родственниках детей с ограниченными возможностями здоровья, которые уже занимаются иппотерапией. Часто в центре внимания оказывается сам ребенок, а те, кто его сопровождает, остаются один на один с рутиной и эмоциональным напряжением.

«Полярный Ковчег» задуман как место, где эти взрослые смогут выдохнуть. Здесь планируют сочетать два подхода. Первый — ипповенция, то есть терапевтические практики с лошадьми без необходимости садиться верхом, что снимает физические и психологические барьеры. Второй — методики арт-терапии. Вместе они дают возможность отвлечься от повседневных забот, восстановить эмоциональный ресурс, научиться позитивному общению и, что немаловажно, обрести новое социальное окружение среди тех, кто понимает твою ситуацию.

Но функции будущего пространства не ограничиваются психологической разгрузкой. Авторы проекта видят в «Ковчеге» универсальную площадку. Здесь смогут проходить семинары и мастер-классы, студенты — знакомиться с профессиями в сфере адаптивной работы, а сам контейнер при определенных обстоятельствах имеет все шансы превратиться в новую туристическую точку притяжения Салехарда. Проект интересен еще и тем, что он мобилен по своей сути, но при этом создает основу для долгосрочных социальных связей. Пока же в округе продолжают решать и другие инфраструктурные задачи: с начала года в Новом Уренгое, Губкинском и поселке Тазовский уже введены в эксплуатацию шесть новых многоквартирных домов, что говорит о системном развитии территорий.

