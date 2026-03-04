Ирак и Ливия повторятся? Политолог оценил шансы США на наземное вторжение в Иран

С 28 февраля США и Израиль проводят масштабную военную операцию против Ирана. Под удары попадают как военные объекты, так и гражданская инфраструктура — в частности, в СМИ уже попали кадры разрушенной школы. Вопрос о том, готова ли коалиция перейти от авианалетов к наземному вторжению, остается одним из самых тревожных для всего ближневосточного региона.

Политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Леонид Васильев в беседе с «ФедералПресс» объяснил, что текущая эскалация знаменует собой качественный сдвиг: Вашингтон и Тель-Авив перешли от политики сдерживания к попытке силовой смены власти в Тегеране. Однако проводить параллели с Ираком 2003 года или Ливией 2011-го пока преждевременно.

«Эскалация вокруг Ирана знаменует качественный сдвиг от стратегии сдерживания к попытке силовой смены власти. Однако не стоит проводить параллели с опытом Ирака или Ливии. Да, риторика и действия США и Израиля предельно жесткие, но говорить о задействовании их крупных сухопутных сил в данном конфликте преждевременно», – пояснил политолог.

По словам Васильева, для полноценного наземного вторжения сегодня нет необходимых предпосылок. Страны Персидского залива, в отличие от ситуации двадцатилетней давности, не спешат предоставлять свою территорию в качестве плацдарма. Это делает развертывание многотысячной группировки крайне затруднительным. В ближайшее время ждать американские танки на иранской земле не стоит.

Сейчас ставка делается на иное: доминирование в воздушном пространстве, точечные операции спецназа и активизация прокси-сил внутри самого Ирана. В Белом доме, судя по всему, рассчитывают, что после ослабления военной мощи страны иранский народ воспользуется «уникальным шансом» и сам решит вопрос смены режима.

Но этот сценарий, предупреждает политолог, выглядит опрометчивым. Политическая система Исламской Республики обладает высокой прочностью и имеет устоявшиеся институты, пережившие и ирано-иракскую войну, и десятилетия санкций. Первые дни конфликта это подтверждают: вооруженные силы сохраняют боеспособность, вертикаль власти продолжает функционировать, а общество, вопреки ожиданиям, консолидируется перед лицом внешней угрозы.

Как заключил Васильев, предсказать будущие события крайне сложно, но сам факт конфликта несет прямую угрозу дестабилизации и эскалации для всего региона.

Ранее сообщалось, куда россиянам поехать на море вместо ОАЭ.