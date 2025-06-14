Иран атакует баллистическими ракетами центр Тель-Авива, толпы евреев бегут в бомбоубежища

В израильском Тель-Авиве вновь звучат сигналы воздушной тревоги из-за новой волны ракетных обстрелов, которые ведет Иран. На данный момент это наиболее серьезная атака Ирана на территорию Израиля из всех возможных за последнее время.

Иран наносит удары баллистическими ракетами по центру Тель-Авива. Раздаются взрывы, и местные жители слышат их. Власти призывают граждан укрыться в убежищах.

В районе Гуш-Дан произошло как минимум два ракетных удара. В других частях города, включая Иерусалим и район Шарон, были слышны взрывы. Одна из ракет угодила в 50-этажное здание в столице Тель-Авиве.

В ночь на 13 июня около 200 самолётов ВВС Израиля нанесли удар по более чем 100 объектам в Иране. Среди них были укрытия высокопоставленных военных. В результате погибли трое высокопоставленных иранских военных: командующий КСИР Хоссейн Салами, Мохаммад Хоссейн Бакери и глава командования по ЧС Голям-Али Рашид.

После этого Иран начал ответные действия против израильских городов, в том числе против Тель-Авива, столицы Израиля.

Ранее сообщалось, что силы ПВО в Тегеране отражают новую атаку Израиля на столицу Ирана.