Иран начал 19-й волну ракетных ударов по целям на территории Израиля

В Иране сообщили о начале новой волны ракетных ударов по целям в Израиле в рамках операции «Праведный гнев-3». Об этом стало известно из сообщения, опубликованного в Телеграм-канале информационного агентства Tasnim.

Информация о том, какие именно объекты будут атакованы на территории Израиля, не разглашается. По данным местных СМИ, в Тель-Авиве, Хайфе и других городах страны уже звучат сигналы воздушной тревоги.

«Сегодня ночью, во время 19-й волны, большая часть ударных и смертоносных дронов движется к своим стратегическим целям…», — говорится в публикации Tasnim.

Ранее сообщалось, что США готовятся нанести удары по ядерному объекту в Иране.