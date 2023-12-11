Иран предложил провести референдум с участием коренных жителей Палестины

По словам министра иностранных дел Хоссейна Амир Абдоллахиана, единственное, что сегодня объединяет Иран с Израилем – отсутствие веры в возможность создания двух независимых государств. По его мнению, Израиль представляет собой оккупационный режим, поэтому решить вопрос о создании двух стран проблематично. В качестве решения он предложил провести референдум, в котором будут участвовать коренные жители Палестины периода до 1948 года и их потомки. По его логике, в список войдут мусульмане, христиане и иудеи, которые и должны определить дальнейшее будущее территории.

На сегодняшний день большинство стран мира одобряют решение ООН о создании двух государств на территории исторической Палестины.