Иран ударил по аэропорту Бен-Гурион, из района идет густой дым

Со стороны израильского аэропорта Бен-Гурион поднимается густой дым. По предварительным данным, причиной этого мог стать удар, нанесенный Ираном во время последней атаки. Местные сообщества в социальных сетях публикуют фотографии и видео, подтверждающие эту информацию.

При этом точной информации о разрушениях в районе аэропорта пока нет.

По информации, предоставленной изданием Al Mayadeen, в результате удара, нанесённого иранской ракетой, пострадал ядерный исследовательский центр в Тель-Авиве.

Армия обороны Израиля сообщила о том, что за последний час со стороны Ирана было выпущено несколько десятков ракет в направлении Израиля.

По информации, предоставленной иранскими средствами массовой информации, удары были нанесены, в частности, по военным объектам, находящимся в Ашдоде, Тель-Авиве, Хайфе и Беэр-Шеве.

Ранее СМИ сообщили о первой погибшей от атак Ирана по Израилю.