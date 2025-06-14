Иран выпустил четвертую волну ракет по Израилю: сирены взвыли в Тель-Авиве и Иерусалиме

В предрассветные часы субботы, 14 июня, Иран совершил очередной ракетный обстрел территории Израиля. В Тель-Авиве и Иерусалиме прозвучали сигналы воздушной тревоги.

В Иерусалиме и Тель-Авиве объявлена воздушная тревога, о чём стало известно из заявления Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«В настоящее время ВВС Израиля предпринимают действия по перехвату и нанесению ударов там, где это необходимо для устранения угрозы», — заявили в ЦАХАЛ.

На данный момент нет информации о том, что иранские ракеты поразили какие-либо стратегические цели.

В ночь на 13 июня около 200 самолётов ВВС Израиля нанесли удар по более чем 100 объектам в Иране. Среди них были укрытия высокопоставленных военных. В результате погибли трое высокопоставленных иранских военных: командующий КСИР Хоссейн Салами, Мохаммад Хоссейн Бакери и глава командования по ЧС Голям-Али Рашид.

Ранее сообщалось, что силы ПВО в Тегеране отражают новую атаку Израиля на столицу Ирана.