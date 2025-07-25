Иранец досрочно победил в российском турнире имени Карпова

В Ханты-Мансийске завершается XXII Международный шахматный турнир имени Анатолия Карпова. Как сообщает ugra-news.ru, победитель определился досрочно — им стал 25-летний иранский гроссмейстер Амин Табатабаи.

Иностранный игрок триумфально набрал 5,5 очка из 8 возможных, чем обеспечил себе первое место и главный приз в 2,35 миллиона рублей.

Турнир собрал 10 сильнейших шахматистов из семи стран, входящих в мировой топ-100. Несмотря на высокий уровень соперников, Табатабаи сумел вырваться вперед благодаря победам над Шамсиддином Вохидовым и Франсиско Вальехо. В последнем туре он сыграл вничью с российским гроссмейстером Арсением Нестеровым, сохранив лидерство.

Борьба за второе место остается напряженной. Шесть игроков — Владислав Артемьев, Арсений Нестеров, Раунак Садхвани, Владимир Малахов, Айк Мартиросян и Франсиско Вальехо — имеют по 4 очка. Владислав Артемьев одержал первую победу в турнире, переиграв Шанта Саргсяна в сложном эндшпиле.

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