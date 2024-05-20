Иранист Юртаев объяснил, как сработает политическая система Ирана после гибели президента

Член Европейского общества иранистов Владимир Юртаев в беседе с RT рассказал, как Иран будет действовать после смерти президента Ибрахима Раиси в авиакатастрофе.

Политолог-иранист отметил, что гибель Раиси это трагедия для многих стран, включая и Россию. Иран считается дружественной страной, которая отличается своей принципиальностью и суверенностью: они помогли оградиться от влияния США. После такого Иран не скоро приобретет нового президента, а обязанности пока лягут на плечи Моххамада Мохбера, первого вице-президента.

«Он и будет временно исполняющим обязанности президента. Затем, по решению верховного лидера Исламской Республики Ирана Али Хаменеи, будет назначена комиссия по подготовке и проведению внеочередных президентских выборов. То есть эта процедура как минимум до Нового года может продлиться, а то и больше», — заключил Юртаев.

Согласно политической системе Ирана, в стране должны начаться выборы президента не позже чем через 50 дней после ухода последнего. Возможно, что их проведут в июне-июле, а официально назначат позже.

Напомним, Ибрахим Раиси погиб при крушении вертолета на северо-западе страны. Вместе с ним в транспорте находились члены делегации, им также не удалось выжить. Предварительно установили, что транспорт рухнул и загорелся: от него осталась одна конструкция.

Ранее была раскрыта связь между покушением на премьера Словакии и смертью лидера Ирана.