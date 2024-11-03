Иранская студентка пропала после голого протеста в столице

Студентка Тегеранского университета разделась перед зданием учебного заведения в знак протеста. Вскоре неизвестные заставили ее сесть в микробус и увезли в неизвестном направлении. Об этом сообщили несколько иранских СМИ, включая Iran International.

Исламский университет Азад диктует студентам строгие правила ношения хиджаба и другой религиозной одежды. За соблюдением правил следят дружинники. По сообщениям СМИ, они были недовольны внешним видом одной из студенток, за что побили ее и порвали одежду.

Девушка сняла хиджаб и все, что испортили агрессоры. Вскоре ее нашли сидящей на улице, раздетую до нижнего белья. Судя по кадрам на видео, руководство вуза пыталось образумить студентку и увести ее, но она не согласилась. Вскоре на месте оказалась группа мужчин, которые задержали молодую иранку и увезли в неизвестном направлении.

Iran International отмечает, что девушку арестовали за нарушение общественного порядка и протест против ношения хиджаба. Ее могли передать полиции. Жители Тегерана опасаются, что с ней могли что-то сделать и попытаются скрыть историю.

Напомним, что в 2022 году иранская девушка Махса Амини была арестована в Тегеране за противодействие обязательному ношению хиджаба. После общения с правоохранителями ее никто не видел. Выяснилось, что она умерла, предположительно, от сильных побоев. Это вызвало сильную волну протестов по всему Ирану, портреты Амини до сих пор можно встретить на улицах мусульманских стран.

Ранее сообщалось, бывший президент Боливии объявил голодовку и призвал к началу переговоров.