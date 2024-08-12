Иранские СМИ анонсировали начало войны с Израилем на 2 часа ночь 13 августа

Сразу несколько связанных с Ираном информационных ресурсов, среди которы сообщают, что Исламская республика намерена нанести удар по Израилю в 02:00 13 августа по иранскому времени. То есть в 01:30 по Москве.

У всех ресурсов, среди которых гостелерадиокомпания «Голос исламской республики Иран», примерно одинаковое сообщение в соцсетях: 2 часа ночи и смайл в виде песочных часов.

Фото: [ соцсети ]

К настоящему времени информации о реальном нападении Ирана на Израиль не поступало с обеих противоборствующих сторон. Хату ранее иранский духовный лидер Аятолла Хаменеи заявил, что очень скоро еврейское государство жестоко поплатится за вероломное убийство в Тегеране руководителя политического крыла палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.

Ранее американское издание Politico сообщало со ссылкой на источники, что Иран якобы может полностью отказаться от масштабного удара по Израилю.