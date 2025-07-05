Иранский инженер выпал из окна на востоке Москвы
В Москве инженер-газовщик из Ирана выпал из окна
Фото: [Скорая помощь в Троицке/Медиасток.рф]
Иранский инженер-газовщик получил серьезные травмы, выпав из окна квартиры на востоке Москвы, стало известно MK.RU.
Инцидент произошел 5 июля, около 1:30 ночи на Хабаровской улице. Именно там нашли мужчину с жалобами на сильную боль. Он рассказал очевидцам и позже врачам, что случайно выпал из окна. Пострадавший с переломами таза и позвоночника был экстренно госпитализирован.
Как выяснилось, иранец является специалистом газовой отрасли, участвовавшим в разработке проекта «Южный Парс» — крупнейшего газового месторождения в Персидском заливе. С 2018 года он обучался в аспирантуре МГТУ им. Баумана по специальности «бизнес-инженер».
Обстоятельства инцидента проверяют правоохранители.
Ранее сообщалось, что вице-президент «Транснефти» выпал из окна дома.