Иранский инженер выпал из окна на востоке Москвы

Инцидент произошел 5 июля, около 1:30 ночи на Хабаровской улице. Именно там нашли мужчину с жалобами на сильную боль. Он рассказал очевидцам и позже врачам, что случайно выпал из окна. Пострадавший с переломами таза и позвоночника был экстренно госпитализирован.

Как выяснилось, иранец является специалистом газовой отрасли, участвовавшим в разработке проекта «Южный Парс» — крупнейшего газового месторождения в Персидском заливе. С 2018 года он обучался в аспирантуре МГТУ им. Баумана по специальности «бизнес-инженер».

Обстоятельства инцидента проверяют правоохранители.

Ранее сообщалось, что вице-президент «Транснефти» выпал из окна дома.