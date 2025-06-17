Иранское ГосТВ: Сегодня вечером всех ждет сюрприз, который мир запомнит на века

Сегодня вечером нас ждет сюрприз, который мир запомнит на века, сообщило только что во вторник, 17 июня, Иранское государственное телевидение. При этом, никакой конкретики пока не раскрывается.

В заявлении, сделанном сегодня Генеральным штабом Вооружённых сил Ирана, также прозвучал намёк на то, что в ближайшем будущем может произойти нечто неожиданное.

В случае, если Соединенные Штаты Америки примут участие в боевых действиях против Ирана, Тегеран будет готов применить ракеты и другие виды вооружения для нанесения ударов по американским военным объектам, сообщает The New York Times.

В статье, опубликованной в The New York Times, сообщается, что Иран уже подготовил вооружение, включая ракеты, для нанесения ударов по базам США в случае, если Вашингтон поддержит Израиль в военном конфликте.

Ранее сообщалось, что «Военная хроника» смоделировала военную операцию США против Ирана.