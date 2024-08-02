Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская наградила попечителя и руководителя благотворительного фонда «Линия Сердца». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что Фаевская вручила Почетные грамоты за заслуги в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина президенту благотворительного фонда «Линия Сердца» Валентине Шумиловой и руководителю управления контроля и координации деятельности ПАО Сбербанк, попечителю благотворительного фонда «Линия Сердца» Татьяне Евдиной.

«Хочу выразить искреннюю благодарность Валентине Александровне и Татьяне Владимировне за ту поддержку, которую они оказывают тем, кто в ней нуждается. Уверена, что наши совместные с Фондом посещения военнослужащих — участников специальной военной операции, находящихся на лечении в госпиталях Министерства обороны, и граждан, проживающих в пунктах временного размещения, помогают людям не падать духом», — отметила Ирина Фаевская.

Напоминаем, что благотворительный фонд «Линия Сердца» оказывает помощь и поддержку участникам специальной военной операции, членам их семей, детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям, находящимся в тяжелой жизненной ситуации, многодетным семьям, малоимущим семьям, и семьям, находящимся в тяжелой жизненной ситуации, пожилым людям и больным в тяжелой жизненной ситуации.