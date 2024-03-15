Ирина Фаевская: наша задача — обеспечить соблюдение избирательных прав всех без исключения жителей

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская рассказала о мониторинге ситуации на избирательных участках в первый день президентских выборов.

Она отметила, что особое внимание в регионе уделяется гражданам, которые находятся в медучреждениях, домах-интернатах, психоневрологических домах, интернатах, следственных изоляторах, пунктах временного размещения.

В пятницу Фаевская посетила пункт временного размещения в Клину, где в голосовании приняли участие тридцать шесть человек.