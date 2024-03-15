Ирина Фаевская: наша задача — обеспечить соблюдение избирательных прав всех без исключения жителей
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Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская рассказала о мониторинге ситуации на избирательных участках в первый день президентских выборов.
Она отметила, что особое внимание в регионе уделяется гражданам, которые находятся в медучреждениях, домах-интернатах, психоневрологических домах, интернатах, следственных изоляторах, пунктах временного размещения.
В пятницу Фаевская посетила пункт временного размещения в Клину, где в голосовании приняли участие тридцать шесть человек.
«У нас работает колл-центр, специалисты которого помогают всем, кто позвонил, с решением проблем, которые возникают у граждан», - добавила она.