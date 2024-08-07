Ирина Фаевская оперативно помогла получить паспорт тяжелораненому военнослужащему

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская помогла участнику специальной военной операции получить паспорт. Об этом написали в пресс-службе аппарата омбудсмена.

Отмечается, с просьбой о помощи в Фаевской обратилась супруга бойца, который сейчас находится в военном госпитале в Москве после тяжелого ранения.

Из-за отсутствия документа, военнослужащий не может оформить необходимые справки для прохождения ВВК, МСЭ, получить соцподдержку и многое другое. По словам супруги, самостоятельно решить вопрос о доставки документа в отдел по вопросам миграции МУ МФД России «Балашихинское» не удалось.