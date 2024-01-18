Ирина Фаевская помогла защитить права инвалида из Павловского Посада

Фото: [ Аппарат Уполномоченного по правам человека в МО ]

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская помогла защитить права жителя Павловского Посада с ограниченными возможностями здоровья.

Житель, обратившийся к омбудсмену региона, рассказал, что получил в медучреждении отказ в заверении доверенности на право получения матерью причитающихся ему социальных выплат.

По словам Фаевской, в областную прокуратуру был направлен запрос о проведении проверки. Она показала, что жителю отказали безосновательно.

В результате городская прокуратура внесла представление, которое было удовлетворено.

Направить обращение омбудсмену Подмосковья можно по электронной почте upchmo@mosreg.ru.