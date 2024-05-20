Ирина Фаевская посетила пункт временного размещения в лагере «Имени 28 Героев Панфиловцев»

Фото: [ Пресс-служба Уполномоченного по правам человека в МО ]

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская посетила пункт временного размещения, развернутый на территории лагеря «Имени 28 Героев Панфиловцев».

В пункте расположились семьи из ДНР и ЛНР. В ходе общения с омбудсменом они задали интересующие их вопросы. В первую очередь, обсудили темы перерасчета пенсии и реабилитации детей с инвалидностью.

Фаевская подчеркнула, все вопросы были взяты на контроль, и жителям обязательно окажут необходимую помощь.

Также она провела встречу с детьми, которые прибыли из приграничных территорий Белгорода. Ребятам вручили подарки.