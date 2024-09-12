Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская посетила Центр медицинской и социальной реабилитации детей в Люберцах. В нем находятся около ста детей и их сопровождающих из Курской области.

В рамках визита подмосковный омбудсмен пообщалась с детьми и взрослыми. По их словам, условиями проживания в центре все довольны. Также в учреждении отметили, что в гуманитарной помощи пока нет необходимости.

«Но мы всегда на связи, и в случае возникновения любых вопросов у людей, готовы подключиться и помочь», - подчеркнула Фаевская.

В Подмосковье работает горячая линия для пострадавших из Курской области и их семей. Ее номер: 8 (800) 550-50-30.