Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская поздравила военных медиков с профессиональным праздником, который отмечается 28 августа.

«Искренне поздравляю всех военных медиков с профессиональным праздником! Ваша работа требует не только профессионализма, но и невероятной силы духа и сострадания», - обратилась омбудсмен к медикам.

Она выразила специалистам благодарность за спасение военнослужащих на передовой и в тылу, а также организацию встреч с бойцами, проходящими лечение.

Защите прав участников СВО уделяется особое внимание в аппарате омбудсмена Подмосковья. Вместе с представителями регионального фонда «Защитники Отечества» проводятся встречи с бойцами на базе военных госпиталей.