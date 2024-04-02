Ирина Фаевская приехал в Клин, чтобы пообщаться с ребятами, приехавшими из Белгородской области
Фото: [Сергей Хакимов]
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская совместно с депутатом Госдумы Татьяной Москальковой и президентом Фонда помощи детям им. Евгения Примакова Леонидом Романовым приехали в Клин, чтобы пообщаться с ребятами, приехавшими из Белгородской области.
«Я надеюсь, что вы с большой пользой проведете здесь время. Вы должны доказать и себе, и маме, и папе, что вы взрослые, самостоятельные, что вы все можете, и что ваша жизнь будет только лучше! Мы все за это очень переживаем, и все взрослые, которые сегодня здесь собрались, конечно, сделают все максимально возможное для того, чтобы вам здесь было комфортно, интересно и полезно», — сказала Ирина Фаевская.
Напоминаем, что всего в Подмосковье приехали около четырехсот детей из Белгородской области. Их разместили в детских оздоровительных лагерях «Родник», им. 28 Панфиловцев, «Горизонт», «Лесная поляна».
«Мы очень рады, что Московская область, и именно Клинский район… раскрыли свои объятия, двери своего очень гостеприимного района для вас, ребята, чтобы вы улыбались, подружились, чтобы вы увезли с собой самые добрые воспоминания о Московской области», — сказала Татьяна Москалькова на встрече с детьми.