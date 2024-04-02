Ирина Фаевская приехал в Клин, чтобы пообщаться с ребятами, приехавшими из Белгородской области

«Я надеюсь, что вы с большой пользой проведете здесь время. Вы должны доказать и себе, и маме, и папе, что вы взрослые, самостоятельные, что вы все можете, и что ваша жизнь будет только лучше! Мы все за это очень переживаем, и все взрослые, которые сегодня здесь собрались, конечно, сделают все максимально возможное для того, чтобы вам здесь было комфортно, интересно и полезно», — сказала Ирина Фаевская.