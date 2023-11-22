Ирина Фаевская приняла участие в обсуждении вопросов по защите прав молодежи

Подмосковный омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская приняла участие в обсуждении мер по защите прав молодежи и участников спецоперации на Всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека.

Отмечается, что в заседании приняли участие уполномоченные по правам человека в субъектах Российской Федерации, члены молодежных советов, а также представители Минобороны России, «Росмолодежи», федеральных органов власти и парламентарии.

Федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова отметила, что защита прав молодежи является одной из главных целей молодежной политики России. Она также подчеркнула, что сегодня актуально закрепить на законодательном уровне помощь семьям участников специальной военной операции как еще одно направление деятельности уполномоченных по правам человека.

«Я и мои сотрудники ведем систематическую работу с молодежью в рамках правового просвещения. В этом году мы провели встречи со старшеклассниками из разных муниципалитетов, рассказали им о деятельности омбудсмена и его аппарата, а также о существующих правах и обязанностях. Мы будем продолжать эту работу, чтобы права и интересы молодежи были обеспечены, в противном случае приложим все усилия для их восстановления», — отметила Ирина Фаевская.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил глав городских округов за поддержку военнослужащих.