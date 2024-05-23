Ирина Фаевская рассказала, нужно платить за капремонт при наличии машино-места на подземной парковке МКД

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская рассказала, нужно ли платить за капремонт многоквартирного дома при наличии в собственности машино-места.

С соответствующим вопросом к омбудсмену региона обратилась жительница Реутова Александра, являющаяся собственником машино-места на подземной парковке МКД.

По словам Фаевской, обязанность по уплате взносов на капремонт общего имущества в МКД зависит от того, входит ли машино-место в его состав. Так, если машино-место расположено на подземной парковке здания, то оно является его частью и одним из видов нежилого помещения. То есть собственник машино-места как собственник помещения в МКД должен уплачивать взносы на капремонт

Эта обязанность распространяется на всех собственников жилых и нежилых помещений с момента возникновения права собственности.