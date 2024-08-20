Ирина Фаевская встретилась с участниками клуба «Активное долголетие» в Видном

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская встретилась с участниками программы «Активное долголетие» в Видном. Подмосковный омбудсмен является координатором федерального партийного проекта «Старшее поколение» в регионе.

Встреча прошла в Комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Домодедовский». В ее рамках участники программы задали омбудсмены волнующие их вопросы, а также озвучили пожелания касательно работы клубов проекта.

Фаевская отметила, что в клубе в Видном для жителей проводится множество самых разных мероприятий, в том числе спортивных и творческих. Она пожелала участникам программы продолжать жить активной жизнью и добавила, что сейчас число жителей, посещающих мероприятия в рамках проекта, составляет почти 400 тысяч человек.