Ирина Фаевская встретилась с участниками СВО в филиале клинического госпиталя имени Вишневского
Фото: [пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО]
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская в Сергиевом Посаде провела встречу с участниками спецоперации, которые находятся на лечении в пятом филиале Центрального военного клинического госпиталя им. Вишневского Минобороны РФ.
В рамках встречи с бойцами обсудили самые актуальные вопросы для них и членов их семей. К примеру, поговорили о получении выплат за ранение и оказании медпомощи родным.
Как отметила Фаевская, в стране хорошо налажена связь с омбудсменами во всех регионах, и жители любого уголка России могут обратиться к уполномоченному в Подмосковье.
«Максимально помочь человеку — наша основная задача, конечно, если это соответствует закону. Все мои коллеги, которые работают в аппарате, работают на совесть и рассматривают каждое обращение, как личное», — сказала она.