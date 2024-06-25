Ирина Фаевская встретилась с участниками СВО в филиале клинического госпиталя имени Вишневского

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская в Сергиевом Посаде провела встречу с участниками спецоперации, которые находятся на лечении в пятом филиале Центрального военного клинического госпиталя им. Вишневского Минобороны РФ.

В рамках встречи с бойцами обсудили самые актуальные вопросы для них и членов их семей. К примеру, поговорили о получении выплат за ранение и оказании медпомощи родным.

Как отметила Фаевская, в стране хорошо налажена связь с омбудсменами во всех регионах, и жители любого уголка России могут обратиться к уполномоченному в Подмосковье.