Ирина Понаровская простилась с единственным сыном

24 сентября в Москве прошло прощание с 39-летним сыном певицы Ирины Понаровской.

Энтони Родд скончался 20 сентября. По предварительной информации, он умер от сердечной недостаточности.

Ирина Понаровская, облаченная в черное, приехала в храм иконы Божьей Матери «Знамение» в Переяславской слободе. Убитую горем мать вели по руки двое помощников.

В храме певица села рядом с гробом сына и расплакалась. Рядом с ней находились невестка Анна и директор Лера Тувина.

После отпевания началась церемония прощания. Понаровская первой подошла к гроба и снова разрыдалась.

Предполагалось, что прощание с наследником артистки пройдет в закрытом формате, но в последний момент церемонию решили сделать открытой. В результате с Энтони Роддом смогли проститься более 100 человек, сообщает «МК».

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