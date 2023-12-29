Ирина Волк выступила с заявлением после смерти отца Легойды
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Ирина Волк выступила с официальным комментарием в связи со смертью отца журналиста Владимира Легойды. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова официального представителя МИД России.
Ирина Волк выразила соболезнования в связи с трагическим инцидентом, а также сообщила, что правоохранительные органы сделают все, чтобы это дело раскрыть и привлечь виновников инцидента к ответственности.
Напомним, что тело Романа Легойды было обнаружено на обочине дороги в Видном, что в Подмосковье. На теле следователи зафиксировали множество колото-резаных ран.