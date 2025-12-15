Иркутяне сообщили властям о незаконной массовой вырубке елей в лесу

В Иркутске разгорается скандал вокруг вырубки хвойных насаждений. Как стало известно Telegram-каналам, местные жители массово жалуются на уничтожение елей в лесном массиве, прилегающем к Голоустненскому тракту.

По словам обеспокоенных горожан, в некогда густом лесу начали появляться обширные проплешины. Ситуацию усугубляет тот факт, что часть срубленных деревьев брошена на месте. Причина, как утверждают очевидцы, банальна: древесина не соответствует неким требованиям по фактуре и была забракована заготовителями. Это указывает на хищнический и нерациональный характер деятельности.

Недовольные иркутяне призвали региональные власти взять ситуацию под строгий контроль, установить законность проводимых работ и привлечь к ответственности всех виновных в нанесении ущерба городским лесам. Общественность требует от контролирующих органов незамедлительной проверки.

