Иркутянка, избивавшая дочь сковородкой, пойдет под суд

35-летняя жительница поселка Усть-Уда пойдет под суд за изощренные издевательства над своей дочерью 2009 года рождения, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Следствие установило, что с 2016 по 2023 год родительница регулярно избивала ребенка руками и ногами. Также мать била дочку сковородкой и совком. Кроме того, обвиняемая заставляла девочку стоять на крупе, прикладывала ее руки раскаленной печи и закрывала в холодном подполе.

В результате девочка получила ряд телесных повреждений, что подтверждается заключением судебно-медицинских экспертов.

Горе-мать лишь частично признала свою вину.

Ребенка у нее забрали. Сейчас девочка находится в Центре помощи детям.

Дело передано в суд.

Ранее сообщалось о том, что отец гениальной девочки Тепляковой подал иск из-за новостей об избиении старушки.