Глава Бодайбо задержан после крупной аварии на сетях

Официальная информация о причинах задержания пока не разглашается, однако, по предварительным данным, интерес правоохранительных органов может быть связан с крупной коммунальной аварией, произошедшей в городе в конце января.

Тогда в 40-градусный мороз из-за перемерзшего водовода более 1000 жителей города остались без тепла и воды. Прекратили работу четыре котельные. Следственный комитет России (СКР) завел уголовное дело о халатности. В мэрии и на предприятии ЖКХ прошли обыски.

На место чрезвычайного происшествия (ЧП) был губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Туда же приехали представители администрации Сибирского федерального округа и федерального Минстроя.

В области был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Благодаря напряженной работе ремонтников и коммунальщиков тепло в дома удалось вернуть, однако восстановление систем водоснабжения и водоотведения продолжается до сих пор.

Ранее сообщалось, что жители читинской многоэтажки второй год мерзнут без перерасчета.