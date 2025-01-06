Об этом он написал на своей странице в соцсети.

«Путешествуя по этой огромной стране, вы видите множество деревень, составляющих сельскую местность. Идиллия», — написал он.

Свой пост Боуз сопроводил фотографиями с заснеженными домиками.

До этого Боуз опубликовал фотографии, сделанные в Москве, с целью развеять мифы о проблемах в России.

В последний день декабря журналист подвел итоги 2024 года для жителей западных стран, заявив, что и предоставили неверную информацию о состоянии Джо Байдена и помиловании его сына Хантера, президенте РФ Владимире Путине и «успехах» ВСУ.

Ранее эксперт по туризму Дехтярь дала рекомендации по малоизвестным местам для путешествий.