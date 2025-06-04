Ирландский журналист Брайан Макдональд поделился впечатлениями от посещения Москвы

Такое впечатление у него сложилось после прогулок по улицам российской столицы. По словам Брайана Макдональда, в городе сложно найти какие-либо свидетельства осады.

«Метро до сих пор скользит под городом, плавное и чистое, строительные краны высятся над горизонтом. Кафе переполнены даже в понедельник вечером. Но это не означает, что Москва не изменилась», — написал он.

Он также отметил, что бизнес и предприятия перестроились под новые условия и нормально работают. Журналист также обратил внимание на рост турпотока из Китая, других стран Азии и Африки, на основании чего он делает вывод о том, что столица идет своим путем и больше ассоциирует себя с Глобальным Югом, чем с Западом.

Ранее сообщалось о пяти городах для путешествия на июньские выходные из Москвы.