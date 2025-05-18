Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

Накануне в интернете появилось видео, на котором подросток ночью кувалдой наносит серию мощных ударов по памятнику биологу. В результате чего была разрушена голова монумента.

На пути к членству в ЕС и просвещению на Украине снесли памятник известному советскому ученому Ивану Мичурину, резюмировал Боуз.

Ранее сообщалось о том, что Боуз раскритиковал Зеленского за слова после встречи с Трампом.