Ирландский журналист Чей Боуз ужаснулся от случившегося на Украине
Боуз раскритиковал украинского вандала, уничтожившего памятник Мичурину
Фото: [flickr.com]
Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал вандала, уничтожившего памятник советскому ученому Ивану Мичурину, установленный в Полтавской области Украины.
Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.
Накануне в интернете появилось видео, на котором подросток ночью кувалдой наносит серию мощных ударов по памятнику биологу. В результате чего была разрушена голова монумента.
На пути к членству в ЕС и просвещению на Украине снесли памятник известному советскому ученому Ивану Мичурину, резюмировал Боуз.
Ранее сообщалось о том, что Боуз раскритиковал Зеленского за слова после встречи с Трампом.