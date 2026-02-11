Исчезнувшие студии: куда подевались все доступные квартиры в Москве

Рынок столичных новостроек комфорт-класса в начале 2026 года столкнулся с резким снижением покупательской активности. Об этом сообщает МК.

По итогам января объем зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ) сократился почти вдвое по сравнению с декабрем. Эксперты связывают это не только с традиционным затишьем после новогодних праздников, но и с фундаментальными изменениями на рынке.

Ключевыми факторами спада стали значительное сокращение и истощение предложения, а также устойчивый рост цен. По данным компании «Метриум», средняя цена квадратного метра в массовом сегменте за год выросла на 24%, достигнув 426,5 тыс. рублей. При этом общий объем экспозиции квартир и апартаментов за год сократился более чем на 50%, а количество ликвидных лотов, особенно студий и многокомнатных квартир, приблизилось к историческому минимуму.

Парадоксальной тенденцией января стал рост доли ипотечных сделок до 86% на фоне стагнирующих ставок. Аналитики объясняют это дефицитом свободных средств у целевой аудитории и ажиотажным спросом на семейную ипотеку в преддверии ужесточения ее условий с 1 февраля.

Согласно отчетам экспертов, в четвертом квартале 2025 года лидером по числу сделок впервые стал сегмент бизнес-класса, оттеснив массовый сегмент на второе место. Эта тенденция продолжилась и в январе. Прогнозы на ближайшие месяцы остаются сдержанными: оживление рынка комфорт-класса возможно лишь с выводом новых проектов с улучшенными потребительскими характеристиками, способных переломить текущий тренд.

