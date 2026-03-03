Исчезнувшие выплаты: в СФР объяснили, почему пособия по болезни не доходят до адресата

Жительница Московской области Елена столкнулась с ситуацией, которая кажется знакомой многим офисным сотрудникам: после болезни деньги на карту так и не пришли. В поисках справедливости женщина обратилась в редакцию REGIONS . В пресс-службе Отделения СФР по Москве и Московской области оперативно разъяснили, куда чаще всего проваливаются выплаты и где их искать, если номер счета оказался нерабочим.

Елена призналась, что уже мысленно попрощалась с деньгами, но после недолгого расследования выяснила неожиданную вещь: пособие поступило, но не на банковскую карту, а старомодным способом — на почту, по месту прописки. Как оказалось, схема выплат давно стала цифровой, но человеческий фактор никто не отменял.

В пресс-службе Отделения Соцфонда пояснили, что путь денег начинается даже не в Фонде, а в кабинете у бухгалтера. Именно работодатель передает в СФР сведения о сотруднике, где черным по белому указан способ получения: банковский счет, карта «Мир» или почтовый перевод.

«Получатели пособий предоставляют работодателям сведения о застрахованном лице. Они сами выбирают, как им удобно получать деньги: на карту или почтовым переводом. Если в системе указан один вариант, а ждут другой, возникает путаница», — объяснили в ведомстве.

Технические нестыковки остаются главной причиной «исчезновения» пособий в пути от государства к работнику. Социальный фонд придерживается строгой адресности: средства направляются исключительно сотруднику или его законным наследникам. Любое несоответствие в платежных документах приводит к тому, что банк блокирует операцию. В пресс-службе ведомства пояснили, что чаще всего возврат средств происходит из-за неверных реквизитов, смены фамилии получателя или закрытия счета, когда банковская система фиксирует несоответствие данных владельца.

При возникновении подобного тупика Социальный фонд действует по четкому регламенту: работодателю направляется официальное извещение о проблеме. Ответственность за оперативную корректировку данных ложится на плечи компании. Как только уточненная информация поступает в фонд, процедура выплаты запускается повторно. Специалисты призывают не паниковать, а в первую очередь проверить актуальность предоставленных в бухгалтерию сведений.

Важным нюансом, который часто ускользает от внимания работников в суматохе, является разделение ответственности за оплату больничного листа. По действующим правилам Соцфонд берет на себя обязательства только с четвертого дня болезни. Период первых трех дней нетрудоспособности обязан оплачивать сам работодатель из собственных средств. По словам представителей ведомства, если денежные средства потерялись именно за начальный период болезни, обращаться с претензиями нужно не в государственные структуры, а непосредственно в бухгалтерию своей организации.

Ранее сообщалось, что депутат объяснил, как можно получить почти половину уплаченного НДФЛ.