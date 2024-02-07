Исхаков пожаловался на преследование со стороны Гагариной

Исхаков и Гагарина — это очередная неудачная история любви, которая разрушилась в 2020 году. Поклонники были ошарашены разводом фотографа и талантливой певицы. Пара была вместе шесть лет и воспитывала дочь, но артистка объявила, что расторгает брак. Что стало причиной точно до сих пор неизвестно. Одни полагают, что Исхаков был несостоятельным и много держалось на блондинке, а часть подозревает, что у кого-то из супругов был роман на стороне. Так или иначе, это лишь теории.

Тем временем Исхаков пожаловался, что бывшая жена стала его преследовать. В своем личном блоге фотограф показал снимок на фоне плаката с Гагариной.

«Ну просто не спрятаться», – обратился к артистке фотограф.

Бывший супруг, вероятно, подколол певицу. Обычно в сторис Исхакова не остается места для прошлого: сейчас он увлечен молодой Софьей Синициной.

О личной жизни Полины Гагариной известно мало. Она является востребованной певицей в России. Многие до сих пор помнят, как звезда покоряла зарубежное вокальное шоу «Евровидение - 2015» с песней A Million Voices. Артистка заняла второе место на международном конкурсе.

Ранее сообщалось, что зрители шоу «Голос» не обрадовались обновленным составом жюри, хотя это стало плюсом для Полины Гагариной.