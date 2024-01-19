Зрители шоу «Голос» возмутились обновлением жюри

Новый сезон популярного вокального шоу «Голос» начнется с певицей Zivert (Юлия Сытник). Теперь среди жюри будет не одна девушка, что очень обрадовало Полину Гагарину. Сама молодая артистка призналась, что раньше не приняла бы предложения стать членом жюри на шоу. Она пообещала, что будет выбирать участников с помощью своей музыкальной интуиции, по принципу «верю-не верю».

Зрителям не понравился выбор организаторов программы. Они стали писать возмущения в Сети.

«Давайте уж Бузову сразу тогда, с ней хоть смешнее будет», «Не знаю, доросла ли до наставничества», «Серьезно, Зиверт?! Мало вам Лободы?», – возмущаются пользователи сети.

Звездные обозреватели отметили, что Zivert не имеет музыкального образования и пробилась благодаря нескольким хитам, которые публиковала на популярном видеохостинге. В то же время другие наставники шоу — люди с образованием и опытом, которого нет у молодой исполнительницы.

Ранее сообщалось, что молодой артист из США может заменить Филиппа Киркорова, который оскандалился на вечеринке в Москве.