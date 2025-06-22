В последние дни российские военные силы продвинулись на 19 километров к городу Сумы и готовы продолжить наступление, как пишет американское издание The New York Times.

Представители средств массовой информации напомнили о заявлении президента Российской Федерации Владимира Путина, сделанном им на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025), относительно действий Вооружённых сил России на данном участке фронта.

В частности, президент сказал: «У нас нет цели захватить город Сумы, но в теории это возможно».

В статье говорится, что Москва требует официально признать её суверенитет над четырьмя новыми территориями: Луганской и Донецкой народными республиками, а также Херсонской и Запорожской областями. Это требование вызывает резкое неприятие у нынешнего украинского руководства в Киеве.

«Тем не менее после этих территориальных приобретений российские войска вошли еще в три области», — указала газета, имея, судя по всему, Харьковскую, Сумскую и Днепропетровскую области.

Ранее стало известно, зачем российские войска зашли в Днепропетровскую область.