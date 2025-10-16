Искала лучшей жизни: подруга рассказала об участнице «Голоса», убитой и проданной на органы в Таиланде

Жительница Белоруссии Вера К. наткнулась в интернете на привлекательное предложение о работе модели в Бангкоке. Однако реальность оказалась суровой: после прибытия в страну ее перевезли в Мьянму, где вынудили трудиться в скам-центре.

На днях близкие получили тревожное известие: Веры больше нет. Неизвестные сообщили, что ее продали на органы, а оставшееся тело попросту сожгли.

В разговоре с сетевым изданием «Абзац» подруга убитой девушки выразила недоверие к произошедшему. Она искренне верит, что Вера жива, и надеется на ее спасение.

«Она искала лучшей жизни в материальном плане. Китай ей как таковой не нравился, но деньги там хорошие платили. На самом деле Вера была очень наивная. Если про похищение правда, то это скорее от глупости и искреннего доверия к людям», — рассказала девушка.

Напомним, власти Белоруссии подтвердили работу по резонансному делу о гибели соотечественницы в Юго-Восточной Азии. По ранее полученной информации, 26-летняя гражданка республики изначально отправилась на заработки в Таиланд, где стала жертвой похитителей. Ее переправили через границу в Мьянму и продали в одну из преступных группировок.

Как выяснилось, девушка стала жертвой торговцев органами и впоследствии погибла. Родственники собственными силами не могли организовать возвращение праха, что вынудило их обратиться за официальной помощью.Теперь белорусский МИД задействует дипломатические каналы для решения этого вопроса. Ведомство намерено обеспечить передачу останков семье для захоронения на родине.

Ранее стало известно, что жертва торговли людьми в Мьянме оказалась участницей шоу «Голос».