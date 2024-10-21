«Искандеры» угодили среди ночи в порт Одессы, очевидцы сообщают о сильном пожаре

Жители Одессы в настоящее время постят в местных пабликах фото- и видеокадры с места сильного пожара, происходящего в местном порту. Как пишет «Российская газета», туда, судя по всему, прилетели российские баллистические ракеты ОТРК «Искандер».

При этом официально данная информация пока не подтверждается.

«Жители Одессы публикуют фотографии и видео мощного пожара в порту, куда в очередной раз прилетели баллистические ракеты ОТРК «Искандер», — пишет газета, публикуя кадры с места событий.

Как отмечает издание, торговый порт в Одессе, а также находящиеся неподалеку порты Черноморска и «Южный» являются крупными перевалочными базами ВСУ для поставляемых по морю из стран НАТО военных грузов.

Ранее сообщалось, что ВС России ударили «Искандером» по ротно-тактической группе ВСУ в Сумской области.