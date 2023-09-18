«Осторожнее с финансами»: гороскоп на предстоящую неделю для представителей всех знаков зодиака

Наступившая неделя будет непростой для всех знаков зодиака. Наш гороскоп расскажет, представители каких стихий рискуют потерять деньги на этой неделе и кому из них повезет любви.

Ясновидящая и астролог Инна Мишина рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», с какими вызовами нам придется столкнуться 18-24 сентября.

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Огонь

Представителям огненной стихии стоит быть осторожнее с финансами, заявила Мишина.

«Им нужно избегать рискованных инвестиций и держать бюджет под контролем. Не дайте эмоциям взять верх при принятии финансовых решений», — отметила астролог.

Однако есть и положительные моменты. Огню на этой неделе повезет в любви, добавила астролог.

«Овны, Львы и Стрельцы могут рассчитывать на активное и страстное время в отношениях. Они будут полны энергии и решимости, будут добиваться своих целей в любви», — подчеркнула ясновидящая.

Особенно счастливыми, по словам Мишиной, могут оказаться пары Овен + Весы и Лев + Стрелец, которые найдут общий язык и баланс в своих отношениях.

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Земля

Тельцам, Девам и Козерогам на этой неделе стоит разобраться в своих чувствах, продолжила собеседница издания.

«Представителям земляной стихии для этого может потребоваться больше времени. Они могут столкнуться с недоразумениями и неясностями в отношениях, но это может быть шансом укрепить их стойкие и глубокие связи», — предсказала ясновидящая.

Также она порекомендовала знакам земли быть очень осторожными с финансами. По ее словам, наступившая неделя — это не самое благоприятное время для больших рисков. Нужно бережно обращаться с деньгами и избегать излишних расходов.

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Воздух

Близнецы, Весы, Водолей будут общительными и коммуникабельными на этой неделе, констатировала Мишина.

«Они легко найдут общий язык с партнерами и создадут крепкие связи. Пары Весы + Близнецы и Водолей + Весы могут ожидать особенно счастливых моментов в отношениях», — заявила ясновидящая.

В финансовой сфере воздуху тоже рисковать не стоит. Астролог посоветовала все тщательно взвешивать.

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Вода

Водные знаки на этой неделе будут особенно чувствительны и эмоциональны, подчеркнула Мишина.

«Они могут переживать более интенсивные эмоции в отношениях на этой неделе. Для них важна открытая коммуникация и выражение чувств, чтобы избежать конфликтов», — отметила астролог.

События в финансовой сфере водные знаки тоже не порадуют.

«На этой неделе они могут столкнуться с вызовами, связанными с эмоциональным принятием решений. Они должны избегать срочных финансовых решений и уделить внимание долгосрочным планам», — объяснила ясновидящая.

Ранее экстрасенс Мишина предсказала голод в Европе.