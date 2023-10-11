«Искупить грех будет очень тяжело»: священник рассказал, какое наказание ждет боевиков ХАМАС

Неожиданное нападение боевиков ХАМАС на Израиль потрясло весь мир. Местные жители находятся в ужасе и не знают, куда бежать от кровавого террора. Счет погибших с обеих сторон уже идет на тысячи.

Помимо массированных обстрелов, террористы с садистским удовольствием расправляются с беззащитными жертвами, глумятся над телами замученных и убитых людей, а видео расправ выкладывают в соцсети.

Настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры в городе Пересвет Московской области протоиерей Константин Харитонов рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что будет ждать убийц.

«Война, абсолютно любая война — это плохо. А когда люди еще и ведут себя, как звери, то, конечно, Господь наказывает. Те, кто творит такое зло, такие ужасы, будут иметь дело с Богом», — заявил отец Константин.

Шансов на счастливую жизнь на небесах у таких людей практически нет.

«Господь их накажет. Только он сам знает, как. Обычное покаяние тут не поможет, искупить грех будет очень тяжело. В православии такое насилие, такие зверства церковью порицаются», — заключил собеседник издания.

Израиль в ответ на зверства ХАМАС продолжает обстреливать сектор Газа и готовиться к масштабной наземной операции. О причинах такого решения — в материале «Подмосковье сегодня».