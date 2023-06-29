Искусственный интеллект будет проверять обеды школьников в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба Мингосуправления МО]
С начала нового учебного года обеды школьников Подмосковья будут контролироваться с помощью нейросети, которая будет использовать данные мобильного приложения «Проверки Подмосковья», сообщили в областном Мингосуправления.
«Искусственный интеллект с мая 2023 года уже проводит проверки завтраков в школах Подмосковья. В конце учебного года нейросеть успела провести более 16 тысяч проверок», — добавила глава ведомства Надежда Куртяник.
Теперь ответственный сотрудник в школах будет фотографировать поднос с едой и загружать фото в мобильное приложение «Проверки Подмосковья». После ИИ проверит качество снимка и распознает блюда, сравнит их с утвержденным меню от Роспотребнадзора. Все несоответствия будут проверены сотрудниками областного Минобразования.
Отметим, что разработкой ИИ-решений занимается ИТ-компания «МАКСИМУМ», подведомственная Мингосуправления региона. Данный проект также запустили совместно с Министерством образования Подмосковья.
Напомним, что ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность того, чтобы сделать Подмосковье регионом-лидером.
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